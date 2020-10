"Siamo una squadra in costruzione". Rivedi Chiesa nella conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta quest'oggi all’Allianz Stadium, il recente acquisto della Juventus Federico Chiesa ha fatto il punto della situazione circa la compagine bianconera: "Siamo in costruzione ma ci schieriamo in una maniera nuova e dove mi si chiede di mettermi in gioco. Siamo qui per vincere ogni partita e competizione".

