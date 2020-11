Sibilia e la corsa alla Figc: "Non so se mi candiderò. Dipenderà dai Dilettanti"

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e potenzialmente uno dei prossimi candidati alle elezioni per la presidenza della FIGC, ha parlato al Corriere dello Sport: "A qualcuno risulta che Gravina abbia annunciato la sua candidatura? A tutt'oggi non ho avuto comunicazioni in merito. Io stesso non so ancora se presenterò la mia di candidatura. Dipenderà dalla volontà dei delegati dei Dilettanti. Se concentreranno le loro attenzioni su di me, non potrò far altro che accogliere l'invito". Poi sul calcio: "Stiamo attraversando un periodo molto difficile anche del rapporto tra il calcio e gli appassionati. Siamo nella fase della disaffezione. In primis perché gli italiani hanno problemi più seri e poi perché lo svuotamento degli stadi incide molto sull'emozione".