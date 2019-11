Silva risponde alle voci di mercato su Kean: "Vuole restare all'Everton"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si parla molto del possibile ritorno in Italia da parte di Moise Kean dopo soli sei mesi dal suo approdo all'Everton, con Roma, Milan e Bologna interessate alla possibilità di riportarlo in Serie A. Il suo tecnico Marco Silva ha parlato di lui in conferenza stampa allontanando le stesse voci riguardanti il calciomercato: "Moise ha tutta la fiducia che gli serve qui. Non solo da parte mia ma anche da parte dei suoi compagni. Vuole giocare con noi e sta lavorando per questo. Altri grandi giocatori, arrivati in Premier con maggiore esperienza alle spalle, come Fabinho per esempio, sono arrivati in Inghilterra e non hanno giocato molto prima di trovare spazio".