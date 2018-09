Silvestre: "Empoli il club che mi ha voluto di più, contento dell'avvio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Empoli Matias Silvestre, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della sua nuova avventura in maglia azzurra: "Sono molto contento. Mi sono ambientato subito, perché ho trovato un gruppo molto coeso, una società organizzata e uno staff tecnico preparato. Sono soddisfatto per quest'avvio sia a livello personale che di squadra. Sono riuscito a giocare tutte le partite, trovandomi molto a mio agio. L'Empoli è stato il club che mi ha cercato con più forza. Avevo sentito anche ex compagni e giocatori dell'Empoli come Eder e Capezzi, ottenendo risposte molto positive su questa piazza. Ogni volta che affrontavo l'Empoli trovavo una squadra che provava a offrire del bel calcio. Quest è una nota positiva che l'Empoli ha sempre portato avanti".