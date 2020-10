Silvestri: "Chiamata in Nazionale sogno che si avvera. La dedico alla famiglia Hellas"

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, analizza così la sconfitta in casa del Parma ai microfoni della tv ufficiale scaligera: "Il fatto che siano andati subito in vantaggio ha dato loro molta fiducia, era quello che volevano. Ci siamo difesi poi molto bene e abbiamo avuto diverse occasioni da gol non concretizzate. Siamo consapevoli che la Serie A è questa, dobbiamo dare tutto noi stessi. Dobbiamo sempre fare il nostro gioco, e il risultato è frutto di quello che mettiamo in campo: oggi un pareggio ci stava ma è andata così".

In difesa le cose sono andate bene, comunque.

"Siamo organizzati, c'è da migliorare qualche aspetto ma la fase difensiva è stata fatta molto bene".

Quanto è contento della chiamata di Mancini?

"Orgoglioso, un sogno che si avvera. Peccato solo andarci con l'amarezza della sconfitta di oggi... Per me è comunque un motivo d'orgoglio arrivare in Nazionale col Verona. A questa squadra devo tantissimo, e la chiamata la dedico alla famiglia dell'Hellas".