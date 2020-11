Silvestri e il rigore di Ibrahimovic: "Gli ho detto: 'L'ultimo che hai aperto, l'hai sbagliato'"

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona che ha confessato a Sky Sport la propria fede milanista, ha raccontato così il rigore sbagliato da Ibrahimovic nella sfida pareggiata contro i rossoneri: "Gli ho detto "L’ultimo che hai aperto, l'hai sbagliato" due volte per cercare di non farmelo tirare dove aveva sbagliato, perché secondo me se avesse ritirato lì avrebbe fatto gol. Lui non mi guardava. Mi è venuto istintivo. L'ho visto concentrato e ho provato a destabilizzarlo. Se avesse tirato di nuovo alto alla mia sinistra, avrebbe segnato".