Silvestri strepitoso, il Verona impegna la Lazio: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO-HELLAS VERONA 0-0

Silvestri 7,5 - Il Verona si aggrappa a lui per non cadere all'Olimpico, e lui risponde con riflessi da gatto. Almeno due interventi sono davvero provvidenziali.

Rrahmani 6,5 - Alla solidità ci ha ormai abituati, tiene botta contro Immobile: non senza qualche difficoltà, ma è pur sempre Immobile. E stasera resta a secco.

Gunter 6 - Parte scivolando e fa presagire una serata di difficoltà. Poi resta in piedi e risponde agli assalti degli avanti avversari.

Kumbulla 6 - Qualche difficoltà sulla fisicità, e anche sulla qualità, di Caicedo. A conti fatti, regge.

Faraoni 5,5 - Si vede a fasi alterne, soffre la verve di Lulic che dalle sue parti, quando spinge, riesce a sfondare.

Pessina 6,5 - Arretrato in mediana, riesce comunque a rendersi l'uomo più pericoloso dell'Hellas nel primo tempo. Vince il duello (non sempre diretto) con SMS: non roba da tutti.

Veloso 6,5 - Al netto della punizione sparacchiata alta nel finale, dalle sue battute su palla inattiva arrivano le migliori occasioni per i veneti.

Lazovic 6 - Primo tempo in sordina, nella ripresa parte pimpante e costruisce subito un pericolo concreto per la difesa avversaria.

Zaccagni 6,5 - Sbaglia poco, si defila a sinistra e impegna Patric in una contesa complicata. Peperino.

Borini 6,5 - Di fiducia, per il tempo perso. Ha spunti pregevoli, si rende anche pericoloso e corre per due come al solito. Poco prima di uscire va vicino a un gol che sarebbe stato importantissimo. (Dall'89' Dawidowicz -)

Verre 5,5 - La cosa migliore la fa un secondo prima di uscire, quando con un bel destro da fuori spaventa la Lazio. Per il resto tanto movimento, qualche bella intuizione per i compagni, niente di decisivo. (Dal 70' Eysseric 6 - Chi si rivede. Desaparecido in casa Fiorentina, entra in partita con voglia di fare. Ci sarà tempo).