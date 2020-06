Simeone ancora a segno, Joao Pedro fa 17. Belotti non basta al Torino: i voti di TMW

Spettacolo ed emozioni alla Sardegna Arena. Il Cagliari vola sul 3-0 dopo 46', il Torino sogna una clamorosa rimonta nella ripresa ma i sardi non si scompongono dopo il gol del 3-2 di Belotti e conquistano tre punti fondamentali, grazie alle reti di Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro. La squadra di Zenga torna al successo in casa dopo quasi 7 mesi; è la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a Ferrara. La crisi sembra finalmente finita.

Le pagelle

CAGLIARI

Cragno 6 - Un errore nel primo tempo rischia di compromettere una prova positiva. Non può nulla sui due gol.

Walukiewicz 6 - Si sgancia spesso in proiezione offensiva e tiene a bada il pericoloso Berenguer.

Ceppitelli 6 - Il capitano controlla piuttosto bene Belotti. Il gol del Gallo è colpa di un errato posizionamento della difesa a zona.

Carboni 6,5 - Buona la prima da titolare per il classe 2001, che compie un paio di ottimi interventi e riceve applausi dalla sua panchina. (Dall'87' Cacciatore s.v.).

Mattiello 6,5 - Un paio di chiusure determinanti, ottimo primo tempo. Nella ripresa cala alla distanza e viene sostituito perché ammonito. (Dal 59' Ionita 5,5 - Entra e Ansaldi lo mette subito in difficoltà. Il centrocampista fatica a prendere le misure, ma chiude bene).

Nandez 7 - Dal Torino al Torino, un girone per trovare il secondo gol in campionato. Tiro splendido, come la prestazione di quantità e qualità.

Rog 6,5 - Tanto lavoro sporco. Il croato si vede poco ma è fondamentale nel cucire il gioco e far ripartire la manovra.

Nainggolan 7 - Trascinatore assoluto, è in grandi condizioni fisiche e domina in mezzo al campo. Corona la sua prestazione con un bel tiro dalla distanza. (Dal 59' Cigarini 6 - Prova a mettere ordine nel momento più difficile della partita. La sua esperienza è fondamentale).

Lykogiannis 6,5 - Un bell'assist per Simeone permette al Cholito di raddoppiare. Bene nel primo tempo, cala un po' a inizio ripresa. (Dal 66' Pellegrini 6,5 - Il suo ingresso è decisivo: il fallo commesso ai suoi danni da Nkoulou permette a Joao Pedro di chiudere definitivamente la sfida).

Joao Pedro 7 - Diciassette gol stagionali, un'altra grande partita. Gioca tanti palloni, è un punto di riferimento importante per la squadra. (Dall'87' Ragatzu s.v.).

Simeone 6,5 - Terzo gol consecutivo per l'attaccante argentino, che sfrutta al meglio un assist di Lykogiannis e prosegue nel suo momento magico.

Walter Zenga 6,5 - Dopo la sconfitta di Verona, il suo Cagliari ha ripreso finalmente a marciare. Due vittorie consecutive, dopo quasi 7 mesi, e si torna a parlare di Europa. Le prossime sfide saranno fondamentali, ma l'impressione è che Zenga abbia restituito fiducia a una squadra che sembrava davvero in crisi.

TORINO

Sirigu 6 - Nessuna responsabilità sui 4 gol subiti, una partita sfortunata per il portiere del Toro.

Izzo 5 - Una delle peggiori prestazioni stagionali per il difensore campano. Sempre in difficoltà sulla pressione degli avversari e nell'1 contro 1.

Nkoulou 5 - Serata da dimenticare. Nel primo tempo il VAR lo grazia, correggendo la decisione errata di Mariani, ma nella ripresa si fa fischiare rigore contro per un fallo ingenuo su Pellegrini.

Bremer 6 - Il gol salva la sua prova. In difesa non è sicurissimo e lascia diversi buchi, ma la sua rete riapre la sfida nella ripresa.

De Silvestri 5,5 - Il suo recupero è importatissimo per Longo, anche se non può essere al 100%. Soffre molto nel primo tempo, dalle sue parti Lykogiannis è sempre pericoloso. (Dal 59' Ansaldi 6,5 - Anche il suo rientro in campo è una bella notizia per i granata. Un ingresso che rivitalizza il Toro: da un suo cross nasce la rete del 3-1).

Meité 5,5 - In grave difficoltà contro i centrocampisti di casa, che dominano per oltre un'ora. Nel finale cresce e prova a rendersi pericoloso.

Rincon 5,5 - Anche l'ex Juventus soffre la pressione della squadra isolana, soprattutto nel primo tempo. Tanti errori, poca qualità. (Dal 74' Lukic 6 - Entra nel momento di massima pressione, prova a dare geometria alla manovra).

Aina 5 - Impalpabile, mai uno spunto degno di nota. Mattiello fa quello che vuole. (Dal 74' Singo 6 - Prova a creare scompiglio con la sua velocità. Un paio di spunti significativi).

Edera 5,5 - Ci prova nel primo tempo, ma la mira è imprecisa. Cala alla distanza, viene sostituito sul 3-0. (Dal 58' Verdi 6,5 - Un paio di giocate di qualità, sicuramente è più incisivo di molti altri compagni).

Belotti 6 - In una serata molto difficile, trova comunque il sigillo personale con un bel tiro al volo.

Berenguer 6 - Lo spagnolo svaria lungo tutto il fronte offensivo, cercando di trovare lo spiraglio giusto. Gli manca l'ultimo passaggio. (Dall'80' Millico s.v.).

Moreno Longo 5,5 - Altra sconfitta e quattro reti sul groppone. Dopo il successo contro l'Udinese serviva una prova di maturità, ma la sua squadra cade malamente a Cagliari. Trentuno punti e un calendario molto insidioso: le prossime quattro giornate potrebbero essere decisive.