Simeone chiarisce: "Non ero a cena con Dybala, incontro casuale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo della cena di Paulo Dybala con Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid. Tuttavia il Cholo in conferenza stampa ha detto la sua sull'episodio: "Sì, è vero ci siamo incontrati in un ristorante, lui stava cenando con due amici ma io cenavo da solo, ci siamo parlati, gli ho detto quel che penso di lui come calciatore e cioè che è un attaccante eccellente. Tutto qui, poi alcuni giornalisti hanno cercato di modificare le cose, alcuni fanno bene il loro lavoro, altri no, io spero siano sempre di più i giornalisti che diano le notizie in maniera corretta perché il mondo dipende anche da una buona informazione".