Simeone compie 50 anni. Dall'esordio in A al Pisa a leggenda all'Atlético

Diego Simeone compie oggi 50 anni. Il Cholo è diventato in questi anni il tecnico più vincente della storia dell'Atlético Madrid, portando a casa uno storico campionato nel 2013-14, in un'era dove è quasi impossibile spezzare il duopolio Barcellona-Real Madrid. Ha ridato dignità a una squadra che ha avuto momenti bui nel recente passato, portandola a vincere due volte l'Europa League e altrettante Supercoppe europee. Il cruccio rimane quello di aver perso due finali di Champions League, sempre in modo beffardo e sempre contro il Real Madrid. Sempre con i colchoneros è stato protagonista, da calciatore, di una cavalcata esaltante nel 1995-96, vincendo Liga e Copa del Rey con una media gol da attaccante.

Nella carriera di Diego Simeone c'è anche tanta Italia: Romeo Anconetani lo scoprì giovane promessa del Vélez portandolo appena 20enne al Pisa. Ha vestito anche il nerazzurro dell'Inter dal 1997 al 1999 per poi passare alla Lazio come contropartita nell'affare che ha portato Christian Vieri a Milano. E con i biancocelesti è riuscito da protagonista a vincere lo Scudetto del 2000, in una clamorosa rimonta ai danni della Juventus nella quale ci ha messo la firma, segnando la rete decisiva nello scontro diretto a Torino. L'Italia è stata il suo inizio europeo anche da allenatore, prendendo in corsa il Catania e portandolo alla salvezza. L'Italia è anche il suo futuro, ha detto spesso. Sognando un futuro all'Inter. L'Atlético, nel dubbio, l'ha blindato con un contratto da 24 milioni. E la speranza che sollevi al cielo la coppa dalle grandi orecchie: l'unico trofeo che gli manca, oltre a un Mondiale.