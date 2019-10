© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari completa la rimonta e si porta in vantaggio sul Bologna al 72'. GIovanni Simeone, lanciato in profondità, si presenta davanti a Skorupski e lo beffa con un delizioso colpo sotto. Due a uno per gli isolani, si fa dura per il Bologna, che si è spento nella ripresa.