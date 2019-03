Simeone, disfatta totale contro Allegri: è finito un ciclo in casa Atletico?

Fonte: Inviato a Torino

È arrivato a Torino per difendere il 2-0 dell’andata. Ha giocato all’italiana, direbbe qualcuno. Diego Simeone torna invece a Madrid con un 3-0 sul groppone, le pive nel sacco. Scuro in volto e senza voce, come si è presentato in sala stampa dopo aver verosimilmente strigliato uno per uno tutti i suoi giocatori. Con il sogno di giocare al Wanda Metropolitano la gara di Champions frantumatosi contro lo scoglio di una prestazione monstre della Juventus.

È la fine di un ciclo? È la domanda che inevitabilmente circolerà a Madrid da domani in poi. Difficile, ma soltanto perché il contratto coi Colchoneros è ora datato 2022 e poi il legame tra Simeone e l’Atletico resta forte. Però la disfatta è totale e i protagonisti sono pronti alla diaspora. Capitan Godin ha già scelto l’Inter: l’anno scorso era rimasto solo per quell’idea di alzare la coppa dalle grandi orecchie davanti ai suoi tifosi. Antoine Griezmann e Jan Oblak sono pezzi pregiati che la Champions la meriterebbero pure, anche se oggi l’attaccante francese avrebbe fatto prima a pagare il prezzo del biglietto.

In ultima analisi, è lo stesso discorso che avremmo fatto se a uscire fosse stata la Juventus di Allegri. Non a caso, entrambi gli allenatori e anche i rispettivi giocatori negli ultimi giorni hanno rimarcato le similitudini tra i due club. Non a caso, in Spagna e in Italia abbiamo parlato e letto di una sorta di finale anticipata, di finale mancata. Era solo un ottavo di finale, però. E l’Atletico che vede sfuggire il proprio sogno senza riuscire a reagire, senza capire davvero nulla per novanta minuti di quel che è successo in campo, rischia di doversi interrogare profondamente sul proprio futuro.