Simeone: "Icardi? Parlo dei miei. Il mercato deve chiudere prima"

Alla vigilia della sfida contro l'Eibar, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto anche alle domande sul mercato:

Ti aspetti qualche movimento nelle ultime ore di mercato?

"Lo abbiamo detto e tutti gli allenatori sono nella stessa situazione. Stiamo aspettando che chiuda il mercato per definire chiaramente quali ragazzi rimarranno fino a dicembre. Ripeto che mi piacerebbe che fosse come in Inghilterra, iniziare il campionato con la squadra che inizierà la stagione".

Accoglieresti con favore l'arrivo di Icardi o di un altro attaccante?

"Non parlo dei ragazzi che non ci sono, parlo solo di quelli che sono con noi".