Simeone il migliore, Joao Pedro croce e delizia. I voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 6 - Sempre attento, non deve fare interventi miracolosi oggi ma dimostra comunque di essere sempre sul pezzo.

Faragò 5,5 - Eccellente prima frazione per l'esterno ex Novara, che soffre però tanto nella ripresa: D'Aversa

Klavan 4,5 - Che ingenuità in occasione del rigore inizialmente fischiato al Parma. Il VAR lo aiuta a non macchiare gravemente la sua prestazione, ma lo fa ugualmente dimenticandosi di Cornelius al 94', dopo averlo tenuto in gioco.

Pisacane 6,5 - Manda Klavan sui palloni alti e si occupa della difesa dell'area piccola, con grande profitto.

Pellegrini 6,5 - Un treno in corsa sulla fascia sinistra, che travolge tutto e tutti: da manuale l'assist con cui consegna a Simeone il 2-1.

Nandez 6,5 - Cuore pulsante della manovra del Cagliari, mette in crisi la corsia sinistra del Parma col suo movimento perpetuo e gli inserimenti che lo hanno reso famoso.

Cigarini 6,5 - Dà geometrie alla squadra e risolve le situazioni più spinose che la manovra del Cagliari propone. Giallo pesante, salterà la sfida di Genova. Dal 72' Oliva sv.

Ionita 6 - Bravo ad alzare il pressing quando la gara lo richiede e l'avanzata del Parma rischia di mettere in difficoltà la squadra.

Nainggolan 7 - Solita prova di enorme personalità e eccellente tecnica: sfiora il gol ed è sempre vicino alla palla, pronto a fare la differenza coi suoi strappi.

Simeone 7,5 - Dopo il gran gol dell'andata, si ripete anche davanti ai propri tifosi: gran assist in occasione del vantaggio di Joao Pedro, rete da opportunista sul 2-1. Quando vede biancocrociato si trasforma.

Joao Pedro 6 - Croce e delizia: segna da attaccante consumato, si conquista anche il rigore ma lo sbaglia in modo davvero marchiano, spedendo direttamente sul fondo con grande violenza. Dall'83 Paloschi sv.