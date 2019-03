Simeone imbattuto con la Juve da tecnico. Anche ai tempi del Catania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quinta sfida per Diego Pablo Simeone alla Juventus, i numeri per adesso sono tutti dalla parte del Cholo. Due vittorie e un pareggio sulla panchina dell'Atletico Madrid ma c'è di più: la quarta, infatti, è pure la prima della carriera. Juventus-Catania 2-2, apre Del Piero, raddoppia Del Piero, poi il Papu Gomez e Lodi chiudono la gara. Era l'anno siciliano del tecnico argentino, era il 23 aprile del 2011. Di quella Juve restano oggi Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, col primo che sarà titolare, in panchina c'era invece Luigi Delneri. Davanti, con Pinturicchio, Alessandro Matri e Milos Krasic, in un 4-2-1-3 con Alberto Aquilani sulla trequarti, Claudio Marchisio e Felipe Melo in mediana. Un undici che si completava con Fabio Grosso e Marco Motta terzini, Gianluigi Buffon tra i pali.