Simeone jr.: "Mio padre tra i migliori al mondo. Con la Viola obiettivo EL"

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, è tornato a lodare il padre dal ritiro della Nazionale argentina. Il Cholito non esclude la possibilità di essere allenato in futuro dall'attuale allenatore dell'Atlético Madrid, che considera "uno dei migliori allenatori del mondo". Il 23enne ha dichiarato: "Credo che mio padre sia un grande tecnico, come giocatore direi che è uno dei migliori al mondo, tutti vorrebbero essere allenati da lui". Affermazioni che ripercorrono quelle già espresse in precedenti interviste, in cui ha affermato che "raggiungere l'Atlético Madrid sarebbe il massimo per me" .

Sul suo momento: "Sto cercando di raggiungere i miei obiettivi: quest'anno sono soddisfatto della convocazione in Nazionale, ora punto a rimanere nel giro. Il mio più grande sogno è di giocare la Champions League; la Fiorentina è la squadra più giovane Europa e cercheremo di conquistare l'obiettivo dell'Europa League. Quando avevo 12-13 anni mi sono fatto tatuare lo stemma della Champions, è il mio sogno. Il giorno in cui segnerò il primo gol, lo bacerò".