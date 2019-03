Simeone: "Juve con un giorno di riposo in più? La Liga deve riflettere"

Fonte: Inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus tornerà in campo con un giorno di riposo in più rispetto all’Atletico Madrid di Diego Simeone, che non sembra preoccuparsi troppo, ma in conferenza stampa manda comunque un messaggio alla Liga: "Forse se ne potrebbe ragionare per migliorare la risposta delle squadre spagnole in Europa, ma sono chiacchiere. Chi organizza la Liga è intelligente e sa quel che fa. Non vogliamo alibi, non vogliamo scuso scuse. In futuro si può migliorare, certo: non c'è dubbio che anche in Inghilterra, come in Italia, si stia più attenti a questo".