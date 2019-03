Simeone: "Juve, domani come un secondo tempo. E non ci sono favoriti"

Fonte: Inviato a Torino

Juve fortissima, Atletico pure, ma alla fine ne passerà solo una. In conferenza stampa, Diego Simeone conferma l’impressione di molti, che questo doppio confronto sia una sorta di finale anticipata ma soprattutto mancata: “È difficile parlare di favoriti, è un po' come se fosse un secondo tempo. È ovvio che ognuno cerca di organizzarsi al meglio a casa. Poi parlare di dettagli che non sono spiegabili è complicato, il calcio è fantastico anche per questo. Uscire come un fallimento? Ripeto. Sono due partite con due squadre forti. Solo una passerà. Dovremo approfittare dello spazio a disposizione, che sarà meno rispetto all'andata”.

Nessuna voglia di vendetta per il suo passato interista.

"Non credo che il calcio sia fatto di questo. Ogni partita è diversa, noi domani dobbiamo lottare per quello che diceva Koke, con tranquillità e umiltà. Sapendo che giochiamo contro una squadra fortissima, una bella partita di calcio".