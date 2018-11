Simeone non vuole far scappare il Barça. Ma il pensiero è alla Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'obiettivo dichiarato è la finale di Champions League, la terza nelle ultime sei edizioni. L'ultimo atto da disputare al Wanda Metropolitano è un'occasione troppo ghiotta per l'Atletico Madrid di Diego Simeone per prendersi quel trofeo che ancora manca in bacheca. Una coppa maledettamente desiderata, la cui conquista chiuderebbe un ciclo straordinario, consacrando l'allenatore argentino nell'Olimpo dei più grandi. Il Cholo, però, è già entrato di diritto nell'élite dei mister più influenti della nostra epoca. Il suo calcio, poco spettacolare ma terribilmente concreto, praticato con una squadra giovane e affamata, è la vera risposta a quello multimilionario delle rivali in patria, Real Madrid e Barcellona, a cui ha sempre conteso il titolo nelle ultime stagioni.

Anche stavolta, con ogni probabilità, la Liga sarà un discorso limitato alle tre società più forti. E la sfida di questa sera potrà dire quanto i colchoneros possano ambire a spodestare i blaugrana dal trono. Messi e soci sembrano avere una marcia in più rispetto ai rivali: più consapevolezza, più qualità, più soluzioni. Ma quello spagnolo è un campionato difficile e logorante, e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Per questo, a pagare potrebbe essere la costanza, qualità che non manca certamente a Griezmann e compagni. Che pensano alla Champions, ma sperano di non dilatare già da ora il divario in classifica dai catalani.