Simeone ricorda Astori: "Sempre pronto a dare un consiglio, mi spronava"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radiolina, l'ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, oggi al cagliari, ha parlato del suo passato in viola del rapporto con Davide Astori: "Ho un bellissimo ricordo di Firenze, soprattutto per la gente e per Davide, la sua vicenda ci ha legati molto alla città. La grande città non mi manca. Mi piace il mare e qui è bellissimo, ci vado per stare tranquillo. Il rapporto con Astori? Più che di amicizia avevo un rapporto di stima. Ti trasmetteva pace, era sempre pronto a darti un consiglio, ti spronava".