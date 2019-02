Fonte: Inviato a Madrid

Diego Simeone arriva alla sfida contro la Juventus dopo aver rinnovato il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Massimiliano Allegri si farà ispirare dal Cholo? "Io ho un contratto fino al 2020. Ora stiamo parlando di una partita, il problema non è il mio contratto o il futuro di Allegri. Abbiamo da finire una stagione importante, portando avanti la Champions e il campionato che non è ancora chiuso. Da ora fino alla gara col Napoli abbiamo dieci giorni in cui ci saranno tante partite importanti".