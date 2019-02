© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, ha parlato anche della situazione legata al contratto di Diego Godin. Il capitano dei colchoneros sembra a un passo dalla firma con l'Inter, come ha ammesso Marotta giovedì: "Marotta ha espresso una propria opinione, io non posso dire nulla. Quando Godin o l'Atletico vorranno dire qualcosa, lo faranno. Io non parlo di cose che non conosco".