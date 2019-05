Simeone su Godin: "Orgoglioso di lui. Ma del suo futuro non ne parlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, nel corso dell'odierna conferenza stampa, si è soffermato sul futuro di Diego Godin, prossimo acquisto dell'Inter in vista di giugno: "Non mi sembra opportuno parlare a nome suo. Ovviamente qua gli vogliamo tutti bene. In ogni partita ci fa vedere come intende la vita, calcisticamente parlando. A livello professionale è inattaccabile. Per me è un orgoglio che sia il capitano della nostra squadra, ma se volete un commento sul futuro è meglio se chiedete direttamente a lui".