Simeone torna nel baratro. La Fiorentina non ha alternative in attacco

© foto di Federico De Luca

C'è luce alla fine del tunnel? Probabilmente per Giovanni Simeone quel lampo dopo le due reti consecutive (contro Sassuolo ed Empoli), è stato solo un miraggio. C'è ancora tanta, troppa oscurità in casa Cholito, che oggi contro il Genoa è sprofondato nuovamente nel baratro.

Un errore clamoroso dopo neanche un minuto di gioco. Un pallone da spingere solamente in porta, che invece è finito sul fondo dopo un tentativo di girata maldestro da parte della punta viola. Un errore pesante ai fini del risultato, visto che la gara di Marasssi fra Genoa e Fiorentina è terminata 0-0 (con due legni colpiti dalla Fiorentina).

Il vero problema, al di là della pessima vena realizzativa del Cholito, è che Pioli non ha una vera e propria alternativa di ruolo. In panchina oggi c'era uno stuolo di ragazzini: da Sottil a Graiciar passando per Vlahovic e Montiel. Giocatori di talento, ma ancora troppo acerbi per il campionato italiano.

Non a caso la Fiorentina sta cercando una punta a gennaio: i nomi sono quelli di Muriel e Gabbiadini. Siviglia e Southampton sono pronti a cedere i giocatori, a patto di ricevere la giusta offerta. La cosa certa è che la Fiorentina ha bisogno come il pane dei gol degli attaccanti. E se non arrivano da Simeone allora è giusto guardarsi intorno.