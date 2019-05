Simone Inzaghi alla Juventus? Parla Lotito: "Mi addolorerebbe..."

Claudio Lotito al 'Corriere dello Sport' ha parlato della possibilità di un trasferimento alla Juventus di Simone Inzaghi. "Io non ho mai pensato che l’allenatore fosse in discussione - ha dichiarato -. Simone per me rappresenta la storia della Lazio, da giocatore e da tecnico. Se lui dovesse chiedere di andare alla Juve, mi addolorerebbe dal punto di vista umano. La Juve è sicuramente un punto di arrivo, ma perché non può esserlo pure la Lazio? Il calcio non è solo denaro, noi abbiamo il centro sportivo più grande d’Italia. La nostra società è sanissima, le altre sono piene di debiti".