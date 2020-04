Simone Inzaghi compie 44 anni: la Lazio vuole rinnovargli il contratto fino al 2023

Simone Inzaghi compie 44 anni. Giornata speciale per l'allenatore della Lazio, che quest'oggi festeggerà il suo compleanno. Ma per la 'Gazzetta dello Sport', le prossime telefonate non saranno solo per fargli gli auguri: Tare e Lotito, infatti, vogliono prolungargli il contratto in scadenza nel giugno 2021 di altri due anni.