Simone Inzaghi e la grande bellezza della Lazio

C'è un solo punto di differenza fra la Roma e la Lazio. Eppure c'è un ambiente depresso, quello giallorosso. E l'altro che sogna, quello biancoceleste. Eppure le premesse e i risultati non sono poi così diversi. Certo, si può eccepire che i sette gol presi a Firenze, l'eliminazione con il Porto e la disastrosa prestazione odierna sono dei campanelli d'allarme decisamente lugubri per il prosieguo di una stagione. Inoltre gli uomini di Inzaghi devono recuperare una partita, virtualmente sono al quarto posto, vincendo il recupero contro l'Udinese. E c'è sempre la possibilità di vincere una Coppa Italia che vedrà altri due atti, uno a San Siro, contro il Milan, l'altro in finale.

La vittoria di oggi è decisa da Simone Inzaghi. Il tre-cinque-due non è solo un modulo per difendere, bensì per inserire giocatori di qualità altissima da metà campo in su. Due esterni di corsa, poi Lucas Leiva in mezzo, Milinkovic-Savic e Luis Alberto a dare quella tecnica che serve a spostare gli equilibri. Lo spagnolo sulla linea dei centrocampisti è una delizia per gli occhi, avendo un raggio di libertà maggiore: meravigliosa la pennellata sul secondo palo per il gol che ha poi deciso la partita. Prima Correa e poi Caicedo a dare una mano a Immobile, con una buonissima intesa.

Simone Inzaghi sta facendo crescere una Lazio diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Ottantanove gol un anno fa, ora molti meno. Ma con la possibilità di arrivare comunque a giocarsi la Champions League, senza Felipe Anderson e de Vrij. Un successo, non solo per stasera.