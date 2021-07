Simone Inzaghi sulle prime sensazioni all'Inter: "Entusiasmo e motivazioni. Bellissima sfida"

Simone Inzaghi si presenta come nuovo allenatore dell'Inter. Queste le primissime parole sulle sue sensazioni: "C'è grandissimo entusiasmo in questa nuova avventura. Ho grandissime motivazioni. So che ho davanti un lavoro importante, ma è una bellissima sfida e il presidente Zhang, Marotta e Ausilio mi hanno convinto subito perché in pochi giorni mi hanno dimostrato grande voglia di puntare su di me. Siamo consapevoli di trovare gruppo e società forti, oltre che tifosi che in queste settimane ho sentito molto calorosi".

