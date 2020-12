Simy stacca Falcinelli: è il miglior bomber del Crotone in A e sale a -4 dal n°1 di tutti i tempi

Non è bastato al Crotone il gol di Nwankwo Simy al Crotone per riuscire a strappare almeno un punto al 'Ferraris' contro la Sampdoria. Una rete utile invece per aggiornare i numeri personali dell'attaccante nigeriano, che diventa il miglior marcatore del Crotone in Serie A con 14 gol, staccando Diego Falcinelli. Con il rigore realizzato a Genova il numero 25 sale a quota 50 in rossoblù, a -4 dal miglior marcatore della storia dei pitagorici Deflorio, bomber storico degli anni '90.