Simy, una rovesciata storica. Il nigeriano cresce grazie a Benny Carbone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato quasi sconosciuto in Serie A, dalla Portimonense (squadra di B portoghese), l'attaccante nigeriano Simy è cresciuto molto grazie soprattutto alle cure del secondo di Walter Zenga, Benny Carbone. L'ex attaccante di Napoli e Inter sta lavorando molto sulla tecnica acerba del nigeriano, che ha segnato 3 reti in campionato, eguagliando il bottino della scorsa stagione. La rovesciata contro la Juve è entrata nella storia del Crotone: è il primo gol realizzato dai pitagorici contro i bianconeri in 5 sfide tra A e B. Lo riporta Il Mattino.