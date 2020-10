Simy verso la Juve: "Sfidare CR7 un sogno che diventa realtà. Il mio idolo? È Kanu"

Simy sfida Cristiano Ronaldo. Avversario complicato per il bomber nigeriano, e in generale per tutto il Crotone, che nel prossimo turno di campionato si troverà di fronte la Juventus. L'attaccante, che nel 2018 segnò una rovesciata molto simile a quella di CR7 contro i bianconeri, ne ha parlato a Tuttosport: "Bellissima sensazione, anche se non bastò a salvarci. Simynaldo? Fa divertire, ma sono rimasto lo stesso di prima".

Prima sfida a CR7 in carriera.

"Un sogno che diventa realtà, parliamo di uno dei più grandi di sempre. Sarà speciale per tutti e spero di poter scambiare la maglia, non credo che sarò l'unico".

Chi è il tuo modello?

"Quello resta Kanu. Tifavo per lui da bambino e ha sempre vinto, prima e dopo la malattia".