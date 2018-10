Sindaco Genova: "Ponte? Recuperare il tempo perso. Rabbia non utile"

Bucci con Toti

Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato ai microfoni di Sky a margine della conferenza di presentazione di Italia-Ucraina a Genova. "È un bellissimo momento, avere la Nazionale a Genova è motivo di orgoglio. È un modo per ricordare un evento tragico, oltre un momento di beneficenza per i nove ragazzi orfani. La Nazionale italiana prevede borse di studio per accompagnare i ragazzi negli studi. Dobbiamo riprenderci la voglia di ritornare a essere una grande città, ad arrivare primi, la presenza degli azzurri ci può aiutare. Dobbiamo riconquistare quella posizione importante che, con questa tragedia, ha avuto un momento di flessione".

Sul tempo perso. "È più la voglia che la rabbia di recuperare il tempo perso. Dobbiamo raggiungere il risultato, vedo molte analogie tra quello che i genovesi e il sottoscritto stiamo facendo adesso. Ora dobbiamo fare il ponte, rimettere in moto la città. Anzi, accompagnarla per crescere, più veloce di quanto stiamo andando ora".