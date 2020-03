Sindaco Getafe: "Rispettiamo le richieste del Ministero per la gara con l'Inter"

ISara Hernandez, sindaco di Getafe, ha rilasciato alcune dichiarazione in vista della sfida di Europa League fra Getafe ed Inter in programma il prossimo 19 marzo: "La posizione del consiglio comunale e del popolo di Getafe è di sostenere il club perché vogliamo che passi il turno e acceda ai quarti. Al tempo stesso, rispettiamo e seguiremo le istruzioni fornite dal Ministero della Salute . Capisco che il criterio di prudenza è importante, ma il nostro team ha tutto il nostro supporto sul piano sportivo".

Giocare solo con i tifosi di casa?

"Siamo aperti ad altre alternative, ma vogliamo che vengano adottate dalle autorità competenti, le autorità sanitarie. Il criterio di prudenza e, soprattutto, di non creare allarme per la società è ciò che il Consiglio comunale sta seguendo e ciò che chiedo alla cittadinanza. Il coronavirus è un elemento che non possiamo perdere di vista. Non entrerò in nessuna controversia, quello che farò è supportare la squadra e senza dubbio trasferire tutto il supporto alla marea azulona che segue costantemente la squadra. In materia di salute, dobbiamo capire la preoccupazione che esiste in una parte della società e cercare con calma e serenità di trovare una soluzione".