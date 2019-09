© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione degli uffici di Sperlari in Piazza Duomo è tornato a parlare del futuro di San Siro. Ecco quanto raccolto da FcInterNews.it: "Il procedimento che il Comune di Milano sta scegliendo è dare voce al Consiglio Comunale, in maniera che sia il consiglio stesso a dare indicazioni alla Giunta. Saranno loro a doversi esprimere. La mia posizione come sindaco e quindi della Giunta è che vogliamo sperare che si consideri anche l’ipotesi di recupero di San Siro. Qualora le società non fossero interessate, ascolteremo le loro ragioni".