Sinergia con l'Inter, ma si cerca un attaccante: il punto sul Chievo

© foto di Giacomo Iacobellis

Il ChievoVerona è l'ultima forza del campionato ma, in tema di mercato, è attivissimo per cercare di disputare un ottimo girone di ritorno ed evitare la Serie B. Non sarà facile, ma i movimenti della dirigenza cercheranno di ribaltare la difficile situazione di classifica.

IN ENTRATA

La sinergia con l'Inter porta per ora in dote il giovane esterno offensivo Felice D'Amico. Ma l'operazione è più ampia e riguarda soprattutto l'estremo difensore brasiliano Brazao, che i nerazzurri sono pronti ad acquistare dal Cruzeiro e a girare in prestito ai clivensi. C'è l'ipotesi di uno scambio con l'Hellas Verona tra Laribi e Pucciarelli, mentre Dell'Orco ha ricevuto un'offerta dall'Empoli. Kean e Paloschi restano obiettivi per l'attacco, così come Coric per il centrocampo.

IN USCITA Manuel Pucciarelli continua ad avere molte richieste dalla B: oltre al già citato Hellas, Lecce e Ascoli sono pronte a darsi battaglia per l'ex Empoli. Mattia Bani, invece, è finito nel mirino dell'Empoli. Su Stepinski restano SPAL e Parma: l'affare potrebbe coinvolgere anche Amato Ciciretti.