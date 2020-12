Singo espulso al 13', Vagnati non ci sta: "Penalizzati clamorosamente. L'errore è evidente"

vedi letture

È un Toro che recrimina dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dal direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati.

Qual è la vostra posizione?

"Non si tratta della nostra posizione, è un dato oggettivo. Un'espulsione al tredicesimo minuto, commentatela voi: penso sia una cosa talmente chiara e oggettiva...".

L'arbitro vi ha detto qualcosa?

"Che spiegazioni dobbiamo avere? È un errore: bisognerebbe vedere il regolamento, perché sull'espulsione diretta si può chiamare il VAR, ma anche questa è un'espulsione. Siamo penalizzati clamorosamente, ci stiamo lamentando perché c'è un errore chiaro, che ci lascia in dieci al tredicesimo, senza contare il fallo su Belotti prima del gol".

Anche quello lo considera un fallo?

"Mi soffermerei su Singo: mi sembra evidente che prenda la palla. Noi portiamo la squadra in ritiro, facciamo investimenti: questi sono errori importanti, che condizionano la partita. Poi l'assistente a quanti metri è? Per me non è neanche fallo. C'è poco da analizzare".

C'è il fallo su Belotti prima del gol di Mkhitaryan?

"Belotti penso sia il calciatore con più falli subiti nel nostro campionato. Mi sembra evidente che Mancini, già ammonito, faccia un intervento falloso. E abbiamo appena subito un'espulsione. Il piede lo mette prima Andrea, poi viene calciato da Mancini. L'episodio di Singo lascia rammarico: vai in ritiro, prepari la partita in un certo modo e resti inerme, e noi non vogliamo essere inermi. Così diventa difficile fare risultato".