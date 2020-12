Singo inguaia il Torino, la Roma vince senza sofferenze. All'Olimpico finisce 3-1

Una partita, quella dell'Olimpico fra Roma e Torino, fortemente influenzata dall'espulsione di Singo al minuto 14'. Si spiega anche così il 3-1 finale in favore dei giallorossi, risultato maturato grazie alle reti di Mhkitaryan, Veretout, Pellegrini e Belotti.

UN ROSSO E DUE GOL NEL PRIMO TEMPO - La sfida parte a buoni ritmi, con la Roma pericolosa in ripartenza ed il Torino che regge compatto e prova a far male con gli inserimenti dei centrocampisti. Ma al 14' arriva la doccia: Singo si scontra con Spinazzola, l'arbitro Abisso si avvicina e gli sventola in faccia il secondo giallo (il primo era arrivato pochi minuti prima per fallo sulla ripartenza di Mhkitaryan) e quindi il rosso. Giampaolo toglie Gojak e mette dentro Ansaldi, ma la Roma fa sua la partita. Prima col gol di Henrik Mhkitaryan al 28', poi col raddoppio di Jordan Veretout su calcio di rigore procurato da Dzeko per fallo di Bremer. In occasione dell'azione che porta al 2-0, Giampaolo è costretto a giocarsi anche il secondo slot per le sostituzioni a causa dell'infortunio di Ansaldi, dentro Edera.

ROMA IN CONTROLLO, EDERA SPACCA LA TRAVERSA - Nei primi 15-20 minuti della ripresa la Roma tiene basso il ritmo e addormenta il gioco. E il Torino fa ben poco per provare a riprendere i giallorossi. Poi, al 64' e senza troppi avvertimenti, ecco il bellissimo tiro di Edera che sveglia Pau Lopez e colpisce una clamorosa traversa.

BOTTA E RISPOSTA PELEGRINI-BELOTTI - Il rischio corso risveglia la Roma. Minuto 68, bella azione manovrata degli uomini di Fonseca che porta Lorenzo Pellegrini a ricevere da Mayoral all'interno dell'area granata: finta di corpo e bellissimo sinistro all'incrocio dei pali per il 3-0. Sembra il colpo del definitivo ko, ma i giallorossi devono fare i conti con la caparbietà di Andrea Belotti che recupera palla, si costruisce i presupposti e segna la rete del 3-1 con la complicità della difesa giallorossa e del portiere Pau Lopez. Sono le ultime energie del Torino, con l'ultima palla del match che capita sui piedi di Borja Mayoral che da posizione favorevole non riesce però a segnare. E così Abisso, dopo 3' di recupero, fischia la fine su risultato di 3-1.