© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Chi potrebbe allenare la top undici appena premiata?" La giornalista Ilaria D'Amico, ieri conduttrice al Teatro Alla Scala del FIFA the Best, ha posto questa domanda a José Mourinho per dare il via a un siparietto non proprio riuscito. "Un allenatore disoccupato come me, Fabio Capello, Walter Zenga o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo", ha detto lo Special One. "Grazie per la tua onestà", la risposta della D'Amico che poi ha visto Mou lasciare il palco mentre gli chiedeva di restare. Il basso il video pubblicato dalla pagina twitter Football Daily.