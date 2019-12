Siparietto Pioli-giornalista su Ibra: "Qui per fare questa domanda?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic resta una suggestione per il Milan. In conferenza stampa, al tecnico Stefano Pioli è stato chiesto di fare una petizione per salvare la statua del centravanti svedese a Malmoe, sotto attacco dopo l'acquisizione del 50% dell'Hammarby. Una domanda scherzosa, per introdurre un argomento sempre tabù come il mercato. Altrettanto scherzosa la risposta dell'allenatore: "Sei venuto oggi per fare questa domanda? Io ieri sera ero in piazza Duomo, ho visto un bellissimo albero di Natale".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli.