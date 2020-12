Siparietto Pirlo-Maldini: "Stai facendo troppo bene". E la risposta: "Ricordati la nostra chiamata"

Simpatico siparietto sulle frequenze di Sky tra Andrea Pirlo e Paolo Maldini. L’allenatore della Juventus, per anni compagno di squadra dell’attuale dirigente del Milan, lo ha così salutato: “Sta facendo un po’ troppo bene”. E Maldini ha risposto sibillino allo scherzo: “Ricordati la nostra telefonata di questa estate”. Dopo le domande dei cronisti, Maldini ha poi ceduto: "Ma questa estate non sapevo neanche se sarei rimasto io - ha scherzato - l'ho chiamato dopo la nomina per l'Under 23 e gli ho chiesto se non stesse per andare in prima squadra. Mi ha chiesto come facessi a saperlo".