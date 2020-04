Sirene di mercato e il (difficile) piano di rinnovo. Il Milan alle prese col rebus Donnarumma

Continua a tenere banco il presente (e il futuro) di Gianluigi Donnarumma al Milan, con club e giocatore che si trovano nella sgradevole situazione di essere a un solo anno dalla fine del contratto. Un problema soprattutto per il club, è chiaro, perché il rischio di perdere il portiere a parametro zero nel 2021 esiste.

Il piano di rinnovo - Ad ogni modo, fra mille dubbi, La Gazzetta dello Sport riporta un eventuale piano del Milan per il rinnovo del portiere. Se entro la fine di agosto non maturano opportunità interessanti per entrambi - si legge - allora si conviene in partenza di affrontare il tema del prolungamento a settembre, cioè a mercato chiuso. Ma su quali basi? Il Milan ovviamente deve invogliare Gigio e il suo agente, Mino Raiola, a trovare una via d’uscita intelligente. Per un ventunenne sarebbe logico puntare ad un rinnovo sino al 2025, ma poi bisognerebbe superare lo scoglio economico. Ora Donnarumma guadagna 6 milioni netti ed è difficile che accetti offerte al ribasso. E questo il Milan lo sa.

Spalmatura - In tali casi la proposta più logica può portare a un contratto più breve (per non imprigionare il calciatore) a patto che accetti uno stipendio fisso leggermente più basso, ma con l’inserimento di bonus interessanti. La via più congeniale al giocatore sarebbe quella di rinnovare di un solo anno, vale a dire sino al 2022. In questa prospettiva anche l’eventuale spalmatura sarebbe meno onerosa per Gigio.