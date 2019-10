Sirigu: "Nkoulou un compagno. Io o Gigio? Mancini è stato chiaro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il caso Nkoulou ha riguardato club e tecnico. Quando ce l'hanno chiesto, abbiamo detto tutti che per noi è un nostro compagno". Parola di Salvatore Sirigu, portiere del Torino, raggiunto da Tuttosport dopo gli impegni con la Nazionale: "Finché uno non va via, resta tale. È rimasto, quindi zero problemi. Mi è mancato? Siamo mancati un po' tutti".

Chi sarà il portiere titolare all'Europeo?

"Mancini è stato chiaro sulle gerarchie. Ma il ct sa di avere portieri di cui può fidarsi, alle spalle di Gigio. Da qui all'estate, chi lo sa: io mi metto a disposizione. E poi il mio ruolo è anche quello di aiutare Donnarumma a crescere".