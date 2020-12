Situazione infortunati in casa Roma? Fonseca: "Mancini e Smalling pronti. Gioca Pau Lopez"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino, ha parlato anche della situazione infortunati in casa giallorossa: "Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, così come Smalling. Vedremo domani chi giocherà. Come sta Mirante? Antonio sta meglio ma domani giocherà Pau Lopez".

CLICCA QUI per la diretta testuale della conferenza di Paulo Fonseca