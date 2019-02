© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Siviglia André Silva, ha parlato anche della sfida di Europa League contro la Lazio: "È una delle squadre più forti che potevamo incontrare. Qui al Siviglia però si respira la passione per l’Europa League. Seguo la Lazio. L’ho vista contro l’Inter in coppa: squadra forte che gioca bene bisogna dare il meglio per batterla. Noi stanchi? Ci sono aspetti positivi e altri negativi ma la stanchezza non sarà una scusa se perdiamo. Perché vogliamo vincere e se non lo faremo sarà merito della Lazio".