© foto di Alterphotos/Image Sport

Joaquin Caparros, direttore dell'area tecnica del Siviglia, ha parlato a beIN Sports della sfida di Europa League contro la Lazio: "Aspiriamo al massimo, ovviamente. La Lazio però è una grande squadra, con tanti giocatori che conosciamo con tanti nostri canterani. Sarà una partita dura e aperta. Ora vogliamo fare il meglio possibile, giocare due grandi partite e andare avanti in questa competizione. La Lazio gioca in modo simile al nostro, con tre difensori centrali. Ma come ripeto noi siamo ottimisti. Siviglia favorito? E' vero che noi siamo i re della competizione ma parliamo di competizioni e stagioni diverse. E' una doppia sfida aperta, dovremo essere bravi".