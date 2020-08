Siviglia, De Jong: "Sempre detto di voler vincere dei trofei, con i miei gol è ancora meglio"

Luuk De Jong, autore di una doppietta nel 3-2 con cui il Siviglia ha battuto l'Inter aggiudicandosi l'Europa League, parla così in conferenza stampa dopo la partita: “Ho sempre detto che volevo vincere dei trofei col Siviglia, magari coi miei gol è meglio. Ma sempre bene se certe performance arrivano col successo della squadra”.

A chi dedica questi gol e questa vittoria?

“La dedico ai tifosi del Siviglia, che ci hanno sostenuto sin dal primo giorno. Era importante vincere per loro”.

Come vive questa serata in Germania, dove ha giocato?

“Per me è importante aver vinto in Germania, ma è la sensazione in sé ad essere fantastica. Tutte le partite sono state difficili, ma abbiamo lavorato bene come squadra. Poi per me l’effetto è stato importante perché sono nato qui vicino”.