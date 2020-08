Siviglia, Diego Carlos aspetta Lukaku: "L'ho studiato, dobbiamo essere vigili"

vedi letture

"Ho studiato Lukaku, le sue qualità: è molto forte nel corpo a corpo, ha velocità. È un attaccante completo e dobbiamo essere vigili". L'Inter fa paura, così come il suo bomber belga. Diego Carlos, difensore della formazione andalusa, ha parlato a Radio Siviglia della finale di Europa League in programma venerdì a Colonia: "L'Inter ha giocato in modo diverso con lo Shakhtar, dal mio punto di vista. Il 5-0 mi ha sorpreso molto, arrivano benissimo. Hanno grandi attaccanti e sappiamo le difficoltà che incontrerem. Dobbiamo essere preparati per contrastare tutti i giocatori, non solo Lautaro e Lukaku".

Prima volta: "È la prima finale della mia carriera e voglio dare il massimo. Ci prepariamo al meglio per ogni battaglia. Abbiamo incontrato molte difficoltà durante la stagione ma le abbiamo superate".

L'unione fa la forza: "Abbiamo uno spogliatoio fantastico. Siamo una famiglia che gioca a calcio. Questo Siviglia non si arrende mai. Non abbiamo paura di combattere e si è visto contro il Manchester United".