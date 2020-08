Siviglia, Diego Carlos: "Meraviglioso. Torno a casa con trofeo, gol e una donna incinta"

La sua rovesciata - che venga attribuito a lui il gol, o che sia autogol di Lukaku - si è rivelata decisiva per portare la sesta Europa League in casa del Siviglia. Il difensore Diego Carlos celebra con queste parole il successo ottenuto dalla sua squadra: "Tutti i nostri giocatori hanno dato il massimo, è meraviglioso. Questo titolo è stato molto importante per tutti noi, sono molto contento di tutto quello che il club ha fatto per me e sono così felice. Ora torno a casa con un trofeo, un gol e una signora incinta!", le sue dichiarazioni riprese da UEFA.com.