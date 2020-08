Siviglia, Fernando sfida l'Inter: "Sono favoriti in finale, hanno una rosa da Champions"

Fernando Reges, centrocampista del Siviglia, intervistato da El Desmarque, parla così della finale di Europa League con l'Inter, in programma venerdì a Colonia: "È una partita molto importante perché è una finale. Il Manchester United è una squadra fortissima e sappiamo che l'Inter ha una rosa altrettanto forte con buoni giocatori, ma siamo preparati. Sappiamo che sarà una partita molto difficile. È una squadra molto forte, con buoni giocatori e due ottimi attaccanti. Sono favoriti perché hanno una rosa di Champions League. Ma sappiamo di avere una parola in mente e quella parola è vincere. Faremo di tutto per vincere. Penso che l'Inter sia favorita ma è molto difficile. Una finale è sempre una partita diversa, molte cose possono succedere ma noi faremo quello che sappiamo: lottare, essere concentrati, con grande entusiasmo e cercare di raggiungere per quello che vogliamo. Vogliamo uscirne campioni”.