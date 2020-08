Siviglia-Inter, bacheche a confronto: 70 titoli a 50. Alexis Sanchez fa la parte del Leone

70 trofei a 50. Il Siviglia, quanto a bacheca, guida nettamente il confronto con l'Inter. I colleghi del Corriere dello Sport, in vista della finale di stasera, hanno messo sul tavolo le somme dei titoli vinti in carriera dai giocatori delle due squadre. Nettamente di più in casa Siviglia, grazie ai 16 di Fernando, seguito da Munir (11), Navas (10) e De Jong (9). Per quanto riguarda l'Inter, la parte del padrone la fa Alexis Sanchez, con i suoi 16 titoli in palmares, poi Godin e Young (7). Nel conteggio, colpisce come diversi elementi della formazione titolare di Conte (Handanovic, Lautaro, Gagliardini, Barella, Biraghi, Bastoni) siano a zero in palmares, e ben 16 trofei su 50 arrivino da tre calciatori arrivati a gennaio (Young, Eriksen e Moses).